Появилось видео ДТП с участием Собчак

Момент смертельной аварии в Краснодарском крае с участием машины с телеведущей Ксенией Собчак попал на камеры видеонаблюдения.

На камерах запечатлено столкновение двух легковых автомобилей, одна из машин пошла на обгон автобуса, выехав на встречную полосу, и столкнулась с другой. Видео опубликовано RT.

Также в ролике есть кадры из салона автобуса, который также пострадал во время ДТП ­– стоявший в автобусе мужчина чуть не упал, рядом с ним оторвались поручни.

Напомним, в понедельник пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил ДТП в Сочи. Mercedes выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В момент аварии в Mercedes находилась телеведущая Ксения Собчак. В результате ДТП одна из пассажирок скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.

Собчак сообщала, что получила в ДТП сотрясение мозга и другие травмы. При этом «Комсомольской правдой» был опубликован документ, где указывалось, что Собчак в ДТП никак не пострадала.

После этого телеведущая прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино».

Собчак также вручили повестку для проведения очной ставки с водителем Mercedes.