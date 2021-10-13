Видео: Япония пошла на конфликт с Россией

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил о том, что суверенитет Токио распространяется на российские Курильские острова. Это провокационное и жесткое заявление по японским меркам, тем более, что между Москвой и Токио сохранялись весьма теплые отношения, раздражавшие США. Почему новая власть Японии решила пойти на обострение?

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