Видео: Япония пошла на конфликт с Россией
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Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил о том, что суверенитет Токио распространяется на российские Курильские острова. Это провокационное и жесткое заявление по японским меркам, тем более, что между Москвой и Токио сохранялись весьма теплые отношения, раздражавшие США. Почему новая власть Японии решила пойти на обострение?
Теги:
Япония
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Курильские острова
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Дмитрий Бавырин
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Фумио Кисида
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