 

Ученые: Риск проблем с сердцем можно предсказать по месячным

13.10.2021, 11:44, Разное
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Ученые сообщили, что риски заболеваний сердца можно предсказывать по месячным. Работу опубликовали в издании Menopause.
Длительность цикла женщины увеличивается при приближении к менопаузе. Исследователи Питтсбургского университета сообщают, что такие перемены могут оказаться ключом к познанию рисков формирования болезней сердца. Ученые вели наблюдения за изменением цикла 428 женщин в возрасте 45-52 лет, оценивая состояние их артерий. Работа ученых показывает, что если у женщин за 2 года до последней менструации длительность цикла увеличивалась, то у них наблюдали улучшенные данные здоровья сосудов, чем у тех, которые имели стабильный цикл до самого конца.

Если соотносить и другие характеристики, которые связаны с менопаузой и здоровьем, то преобразования длительности цикла помогут докторам предсказывать, какие пациенты могут сталкиваться с меньшим или большим риском болезней сердца и сосудов. Такие данные могут оказаться основой профилактических мер. Причины такой взаимосвязи не выяснены до конца, но вероятно, это связано с гормональными изменениями в организме. Для подробного изучения явления, необходимы дальнейшие исследования.

Источник: www.medikforum.ru



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