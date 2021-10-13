Доктор Гандельман посоветовал отказаться от походов в баню людям с высокой температурой

Доктор Герман Гандельман в рамках телеэфира рассказал, чем могут быть чреваты для здоровья частые походы в баню. Он призвал отказаться от посещения данного места людям, у которых повысилась температура тела.

Эта тема была затронута в рамках телепрограммы «Жить здорово!». Врач рассказал, что некоторым категориям людей нельзя ходить баню. Если человек заболел, и у него повысилась температура тела, то в этом месте может вдобавок получить тепловой удар.

От бани необходимо отказаться тем, кто имеет в анамнезе хронические патологии. В частности, это место запрещено для тех, кто имеет проблемы с почками и сердцем.

Ведущий Андрей Продеус, в свою очередь, подчеркнул, что детей возрастом до одного года не нужно брать с собой в баню. Их головной мозг из-за воздействия высоких температур может довольно сильно пострадать. Обезвоживание в организме ребенка происходит гораздо быстрее, нежели у взрослого, а потеря жидкости представляет опасность для здоровья.

Источник: radiokp.ru