 

Доктор Гандельман посоветовал отказаться от походов в баню людям с высокой температурой

13.10.2021, 11:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Доктор Герман Гандельман в рамках телеэфира рассказал, чем могут быть чреваты для здоровья частые походы в баню. Он призвал отказаться от посещения данного места людям, у которых повысилась температура тела.
Эта тема была затронута в рамках телепрограммы «Жить здорово!». Врач рассказал, что некоторым категориям людей нельзя ходить баню. Если человек заболел, и у него повысилась температура тела, то в этом месте может вдобавок получить тепловой удар.

От бани необходимо отказаться тем, кто имеет в анамнезе хронические патологии. В частности, это место запрещено для тех, кто имеет проблемы с почками и сердцем.

Ведущий Андрей Продеус, в свою очередь, подчеркнул, что детей возрастом до одного года не нужно брать с собой в баню. Их головной мозг из-за воздействия высоких температур может довольно сильно пострадать. Обезвоживание в организме ребенка происходит гораздо быстрее, нежели у взрослого, а потеря жидкости представляет опасность для здоровья.

Источник: radiokp.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.06 / Мнение: Летнее наступление Талибана

13.03 / Ивлеева отметила 30-летие в компании Пугачевой и Галкина

26.08 / Алкоголь может усилить образование тромбов при коронавирусе

02.02 / Скандалы: Дело Wirecard

19.08 / «В тюрьме они быстро от этой дури отучатся» – в МВД пообещали сажать подростков, вовлеченных в движение АУЕ

25.08 / Появились данные о завершении карьеры Федора Емельяненко

01.03 / Мнение: Парадоксы ковидной реальности

23.08 / Приемы, облегчающие готовку: лайфхаки от звезд кулинарных шоу

18.10 / “С моей девочкой”: Пригожин поделился романтичным снимком в компании Валерии

19.08 / Мнение: 120 лет тюрьмы за фальшивые справки, детский коронавирус и британская медицина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика