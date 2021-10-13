Доктор рассказал о самом вредном алкоголе при похудении

Алексей Ковальков, диетолог, рассказал своим подписчикам на YouTube, как алкоголь можно сочетать с диетами, чтобы избавиться от лишнего веса. Специалист напомнил о самых вредных напитках при похудении.

Спиртные напитки провоцируют аппетит, поэтому если человек худеет и выпивает, то у него случаются срывы. Также алкоголь может временно блокировать распад жиров. Пока человек не истратит энергию выпитого алкоголя, организм не сможет переключиться на сжигание жира. Если он выпивает часто, то жиры сжигаться почти не будут.

При похудении нельзя употреблять коньяк, виски и водку. В этот список можно добавить и пиво, которое может вызывать серьезную зависимость. Чтобы предотвращать депрессивное состояние в период борьбы с лишним весом, доктор допускает выпить за ужином бокал красного сухого вина. Если человек вообще не употребляет алкоголь, то ему такие рекомендации учитывать не стоит.

Источник: rg.ru