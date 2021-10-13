 

Мнение: Неприемлемый выбор

13.10.2021, 11:40, Разное
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Московские власти пока не хотят вводить дистанционное обучение в школах города и считают перевод детей на дистант крайней мерой.

По словам вице-мэра Анастасии Раковой, столичная мэрия пока вводит иные меры — например, в 10 школах Москвы уже начало экспресс-тестирование учеников на коронавирус.

Московская мэрия, как профессиональный шантажист, ставит перед родителями школьников заведомо неприемлемый выбор: либо переход на дистантную форму обучения, либо тестирование и вакцинация в учебных заведениях.

Для родителей, тем более работающих, дистант — крайне нежелательная форма обучения. Во-первых, потому что и без того ужасающе низкое качество образования падает совсем на дно, во-вторых: дети без присмотра со всеми вытекающими. Но и вакцинация — штука неоднозначная. Психоз давно прошел, включился здравый смысл и соответствующий ему скепсис. Эксперименты над детьми включают один из базовых страхов на уровне бессознательного. А если учитывать, что ни малейших иллюзий по поводу гуманизма власти ни один нормальный человек испытывать не может, то медицинские опыты над детьми — выбор так себе.

Но мэрия озабочена другим — у нее план по процентам. Который надо выполнять. Поэтому прямой террор и насилие дополняется шантажом и угрозами. Вы, конечно, как хотите, но тогда школы мы закроем. Либо рискуйте здоровьем детей, давая согласие на укол неизвестно чем с неизвестными последствиями. Нас и так, и так устроит.

Тактика безошибочная: рано или поздно родители дрогнут, а значит — заветный процент можно будет поднять за счет детей. Что с ними будет потом — да какая разница. Главное — это сейчас.

Источник: Эль Мюрид



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