Рада изберет нового первого вице-спикера 19 октября – Стефанчук

“Мы остановили работу в пятницу. Во вторник мы сразу начнем с продолжения [рассмотрения] этого вопроса. Он займет около часа-полутора, и после этого мы сможем получить первого вице-спикера”, – сообщил он.

Контекст:

7 октября Верховная Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.

Депутаты 8 октября выбрали нового главу парламента – им стал Стефанчук.

8 октября Верховная Рада не избрала нового первого вице-спикера вместо Стефанчука, ставшего главой парламента.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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