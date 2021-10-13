 

Рада изберет нового первого вице-спикера 19 октября – Стефанчук

13.10.2021, 11:26, Новости дня
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“Мы остановили работу в пятницу. Во вторник мы сразу начнем с продолжения [рассмотрения] этого вопроса. Он займет около часа-полутора, и после этого мы сможем получить первого вице-спикера”, – сообщил он.

Контекст:

7 октября Верховная Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.

Депутаты 8 октября выбрали нового главу парламента – им стал Стефанчук.

8 октября Верховная Рада не избрала нового первого вице-спикера вместо Стефанчука, ставшего главой парламента. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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