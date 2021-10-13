 

“Ну девочка-девочка. Отлично выглядите”. Подкопаева показала, как гуляла с мужем по Лондону

13.10.2021, 11:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На заглавном фото Подкопаева позирует на фоне телефонной будки, а на втором запечатлена вместе с мужем, американским бизнесменом украинского происхождения Игорем Дубинским. Судя по нарядам Подкопаевой, снимки были сделаны в разное время. 

“Незабываемый Лондон”, – подписала снимки спортсменка.

“Ну девочка-девочка. Отлично выглядите”, – прокомментировали снимки фолловеры Подкопаевой.

View this post on Instagram

Публикация от LiliyaPodkopayeva (@podkopayeva_official)

Контекст:

Подкопаева родилась в 1978 году в Донецке. Она является обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Спортсменке также принадлежат титулы абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.

В 2018 году она вышла замуж Дубинского, а в сентябре 2019 года в третий раз стала мамой, родив дочь Эвелину.

От предыдущих отношений с украинским бизнесменом Тимофеем Нагорным у Подкопаевой есть приемный сын Вадим (2005) и дочь Каролина (2006).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.10 / В Берлине неизвестные бросали коктейли Молотова в здание Института Коха, который исследует COVID-19

12.08 / Хабаровский край при Фургале потерял 43 позиции в рейтинге инвестклимата

04.04 / Яценюк о выборах в Раду в округе №87: Циничный и безграничный произвол

22.01 / СБУ поймала в Кропивницком агента ФСБ. Он собирал информацию о подразделениях ВСУ

21.11 / Euronews – богатые страны Европы переманивают медработников из Португалии

04.04 / Умерла актриса Нина Зоткина

02.07 / Если бы выборы были сейчас, Байден бы выиграл — американцы недовольны действиями Трампа на посту президента

07.10 / Вопрос дня: Кому в РФ положены воинские почести при жизни и при погребении?

16.09 / “Я это так не оставлю”. Полякова рассказала о пережитых домогательствах

24.08 / Epic Games предлагает компании Sony 200 млн долларов за порт игр с PlayStation на ПК

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика