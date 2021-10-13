 

“До слез”, “До мурашек”. Dantes рассказал, что ему пришло сообщение о появлении в Viber покойного отца

13.10.2021, 11:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я не хожу к психологу. Может, еще не дорос, а, может, просто чувствую силы справляться с проблемами самому. Но знаю, что смех помогает мне принять вообще все”, – написал он.

Dantes в посте вспомнил своего покойного отца и отметил его чувство юмора/

“Самое классное – прожарка. Тогда такого понятия не было, но стебал он вокруг всех искусно”, – написал музыкант.

Dantes заявил, что самое тяжелое в смерти близкого человека – удалять номер из телефонной книжки.

“Ты делаешь это не сразу. Спустя годы. Как будто вычеркиваешь его из жизни навсегда”, – признался он.

Певец добавил, что оставлять номер тоже странно, ведь вряд ли кто-то будет звонить умершему, тем более что телефон явно уже разрядился.

“Но самое ужасное – когда приходит уведомление: “Теперь вапа в Viber! Отправьте ему открытку”. Ужас не в том, что мама не предупредила, что теперь она будет пользоваться карточкой папы, а в том, что ты выбирал между открыткой “С Яблочным Спасом” и обычным сухим “Hi”, – написал он.

View this post on Instagram

Публикация от Dantes (@vladimirdantes)

“Просто до слез”, – прокомментировала подписчица marianna_bolehivska.

“До мурашек… Хоть и с юмором”, – отметила innabadina.

Контекст:

Отец певца, Игорь Гудков, был полковником милиции. Он умер в октябре 2010 года.

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) в 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте “Фабрика звезд – 2”, создав дуэт “Дантес & Олейник”.

После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.

Артист женат на украинской певице Dorofeeva (Надя Дорофеева), экс-солистке группы “Время и Стекло”. Пара зарегистрировала брак в 2015 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.01 / Белый дом назвал инициатора разговора между лидерами РФ и США

30.09 / BFM TV – из-за пандемии COVID-19 всё больше французов страдает психическими расстройствами

21.12 / «Пугающий» памятник нововоронежской Аленке решили демонтировать

13.10 / В РФ заняты почти 90% коек для пациентов с COVID-19

17.11 / Близкий друг Виктюка, продюсер Перман: Роман Григорьевич всегда говорил, чтобы его хоронили в родном Львове. Других вариантов не допускал

12.06 / Кот-оракул Ахилл предсказал поражение сборной РФ в стартовом матче Евро-2020

02.09 / Дания вызвала посла РФ из-за нарушения авиапространства российским самолетом

11.12 / Мнения: Трамп наносит ответный удар

30.06 / Анастасия Приходько показала снимки своих троих детей и пожаловалась на мужа, не умеющего фотографировать

05.10 / “Вау, сочная какая”, ” Пусть Мурат локти кусает”. Ани Лорак снялась в бикини на крыше небоскреба в Дубае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика