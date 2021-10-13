“До слез”, “До мурашек”. Dantes рассказал, что ему пришло сообщение о появлении в Viber покойного отца

“Я не хожу к психологу. Может, еще не дорос, а, может, просто чувствую силы справляться с проблемами самому. Но знаю, что смех помогает мне принять вообще все”, – написал он.

Dantes в посте вспомнил своего покойного отца и отметил его чувство юмора/

“Самое классное – прожарка. Тогда такого понятия не было, но стебал он вокруг всех искусно”, – написал музыкант.

Dantes заявил, что самое тяжелое в смерти близкого человека – удалять номер из телефонной книжки.

“Ты делаешь это не сразу. Спустя годы. Как будто вычеркиваешь его из жизни навсегда”, – признался он.

Певец добавил, что оставлять номер тоже странно, ведь вряд ли кто-то будет звонить умершему, тем более что телефон явно уже разрядился.

“Но самое ужасное – когда приходит уведомление: “Теперь вапа в Viber! Отправьте ему открытку”. Ужас не в том, что мама не предупредила, что теперь она будет пользоваться карточкой папы, а в том, что ты выбирал между открыткой “С Яблочным Спасом” и обычным сухим “Hi”, – написал он.

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Публикация от Dantes (@vladimirdantes)

“Просто до слез”, – прокомментировала подписчица marianna_bolehivska.

“До мурашек… Хоть и с юмором”, – отметила innabadina.

Контекст:

Отец певца, Игорь Гудков, был полковником милиции. Он умер в октябре 2010 года.

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) в 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте “Фабрика звезд – 2”, создав дуэт “Дантес & Олейник”.

После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.

Артист женат на украинской певице Dorofeeva (Надя Дорофеева), экс-солистке группы “Время и Стекло”. Пара зарегистрировала брак в 2015 году.

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