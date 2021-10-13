Эта пара стала самыми молодыми бабушкой и дедушкой, но вы точно не угадаете, сколько им лет

Три месяца довольно молодая пара стала бабушкой и дедушкой.

Но они рады казаться в новом амплуа и говорят о том, что подводных камней образовалось больше, чем они могли рассчитывать.

В 2020 год дочь супругов Чармейн поделилась с родителям известием о свей беременности. Тогда девушке исполнилось 16 лет, а отцом будущего ребенка она назвала своего парня, с которым встречалась на протяжении двух лет.

Фото © Facebook / Jenni Medlam

Когда родители узнали правду, они не спешили ругаться с парнем и его родителями. Это связано с тем, что Дженни тоже стала мамой достаточно рано – в 17 лет, и не забыла, как ее отказались поддержать близкие люди. Женщина решила не повторять ошибки своих родственников.

Фото © Facebook / Jenni Medlam

«Я понимала, что чувствовала моя дочь, решившая рассказать правду. Но я сразу сказала ей, что это ее решение, и каким бы оно ни было, я его поддержку. С того момента Чармейн быстро повзрослела – это естественно, ведь она готовилась стать мамой», – говорит Дженни Медлам.

Фото © Facebook / Jenni Medlam

Девушка родила здорового ребенка летом 2021 года. Девочки назвали Исла-Мэй. Новоиспеченные бабушка и дедушка рады, что их дочь приняла верное решение, а также говорят о том, что малышка очень похожа на их дочь в таком же возрасте. Сейчас Дженни исполнилось 34 году, а Ричарду – 35.

Фото © Facebook / Jenni Medlam

К тому же, незнакомые люди будут уверены, что это их ребенок.

«Когда мы отправляемся с малышкой на прогулку, окружающие уверены, что это наш ребенок. Но мы стараемся объяснить, что это наша внучка. Многие думают, что это шутка».

Фото © Facebook / Jenni Medlam