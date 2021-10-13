“Окажет необходимую помощь”: бизнесмен встал на защиту Собчак

После смертельной аварии, в которую попала Ксения Собчак, общественность разделилась на два противоборствующих лагеря. Кто-то искренне переживает за телеведущую и желает ей поскорее поправиться и вернуться к работе, а кто-то обвиняет блондинку в случившемся.

Многие коллеги и даже незнакомые люди встали на защиту экс-кандидата в Президенты РФ. Так, бизнесмен Игорь Кудрявцев высказал свое мнение.

“Я против гонений на Ксению Собчак. В России у нас она одна такая, других нет. Произошла чудовищная трагедия, она оказалась заложником происшествия. Виноват чужой водитель, который вез ее. Телеведущая в данной ситуации была пассажиром и просто воспользовалась услугой перевозки”, – дал он комментарий корреспонденту “Дни.ру”.

Также совсем недавно супруга Богомолова пообещала, что свяжется с родственниками погибших и пострадавших, чтобы помочь им материально. Пока неизвестно, сдержала ли она слово или нет.

“Соболезнования погибшим. Я уверен, Ксения Анатольевна окажет необходимую помощь. И сделает все, что зависит от нее”, – заключил бизнесмен.

Напомним, что все случилось в городе Сочи. Собчак находилась в машине вместе с водителем и своей ассистенткой. Страшное столкновение произошло, когда звезда вела переговоры по Zoom. В результате аварии погибло два человека.