 

В ДТП с трамваем и автобусом в Казани пострадали восемь человек

13.10.2021, 10:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДТП с участием трамвая и маршрутного автобуса произошло в Казани, пострадали восемь человек, сообщили в пресс-службе минздрава Татарстана.

«В результате ДТП на улице Декабристов пострадали восемь человек, из них пятеро с различными травмами доставляются в больницу бригадами скорой медицинской помощи. Еще троим медики оказали помощь на месте», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что в тяжелом состоянии пациентов нет, в основном пассажиры получили травмы средней тяжести. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

Как рассказали в пресс-службе МВД Татарстана, автобус совершил столкновение с трамваем, который поворачивал направо. В результате столкновения трамвай сошел с рельсов и врезался в опору линии электропередачи. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в ДТП с автобусом в Иркутской области пострадали 14 человек.



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