 

Кисида упомянул Россию в вопросе о правах человека

13.10.2021, 10:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПремьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на слушаниях в верхней палате парламента, упомянул Россию и Китай, касаясь темы прав человека.

Кисида заявил, что «для мирового сообщества важно, чтобы такие неизменные ценности, как свобода, уважение основных прав человека, верховенство закона, были гарантированы и в Китае, и в России», передает РИА «Новости».

«Мое правительство уделяет большое внимание тому, чтобы защищать неизменные ценности, начиная с прав человека. При нарушениях прав человека мы будем тесно взаимодействовать с США и другими союзниками и партнерами», – отметил он.

Ранее сообщалось, что правительство Японии намерено вести переговоры с Россией, касающиеся мирного договора, на основе имеющихся договоренностей, в том числе достигнутых в Сингапуре в 2018 году.

В октябре нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду, ранее занимавшего пост главы МИДа, сотым премьер-министром Японии.

На минувшей неделе состоялся разговор президента РФ Владимира Путина и Кисиды.



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