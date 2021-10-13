 

Волочкова назвала свой реальный вес и рост

13.10.2021, 10:56, Разное
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Балерина Анастасия Волочкова назвала свой реальный вес. При росте 178 сантиметров ее масса тела составляет 53 килограмма.
На днях Анастасия Волочкова решила откровенно пообщаться с фолловерами в социальной сети Instagram. Она предложила поклонникам задать ей интересующие вопросы в специальной рубрике. Как оказалось, многих интересовало, как знаменитость поддерживает стройную форму.

Волочкова рассказала, что практически не ест мясо, не потому, что является вегетарианкой, а по причине, что просто невкусно. Утром танцовщица употребляет в пищу легкий суп из овощей, а вечером два сваренных яйца. Иногда рацион знаменитости дополнен салатными листьями.
Некоторые попросили Волочкову посоветовать быструю диету. Она отметила, что таковых не существует, важно не только менять рацион питания, но и заниматься.

Артистку спросили и о ее знаменитом шпагате. Она заявила, что на него можно сесть в любом возрасте, если есть такое желание. Знаменитость даже показала несколько эффективных упражнений на растяжку. Что касается ухода за собой, то Волочкова рассказала, что пользуется японской косметикой, но в скором времени планирует протестировать американскую продукцию.

Источник: www.instagram.com



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