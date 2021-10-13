 

Эксперт Ангелов рассказал, куда вложить 500 тысяч рублей

13.10.2021, 10:56, Разное
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Эксперт Илья Ангелов рассказал, куда выгодно можно вложить 500 тысяч рублей. Многие люди ищут способы дополнительного заработка.
Прекрасным вариантом является инвестирование, но не все знают, как это лучше сделать. 500 тысяч рублей является крупной суммой. Если ею правильно распорядиться, она может приносить стабильный пассивный доход. Самым консервативным способом является открытие депозита в банке. Преимуществом данного решения считается безопасность денежных средств. В соответствии с законодательством РФ, вклады страхуются, поэтому человек защищен. Сейчас в среднем ставка по банкам составляет 5-7% годовых. Максимальный процент предлагается коммерческими структурами.

Также можно приобрести акции. Человеку перед сделкой необходимо открыть брокерский счет. Посредством него и станет осуществляться управление активами. Существует два пути заработать на акциях. Первый – дивиденды, которые выплачиваются по заранее оговоренному графику. Кроме этого, акции может перепродать, но их стоимость является нестабильной величиной.

Эксперт предлагает рассмотреть вариант собственного бизнеса. 500 тысяч рублей может вполне хватить на открытие дела. Важно выбрать сферу деятельности, провести анализ экономического потенциала, написать бизнес-план.

В пандемию COVID-19 стал востребованным сегмент онлайн-торговли. В прошлом году объем рынка составил 2,7 триллиона рублей.500 тысяч рублей можно потратить на открытие онлайн-магазина. Однако важно быть готовым к тому, что прибыль начнет появляться не сразу, а только через некоторое время. При этом необходимо использовать агрессивную маркетинговую политику.

Источник: actualnews.org



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