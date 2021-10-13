СБУ разоблачила коррупционную схему на предприятии “Укроборонпрома” при ремонте украинской бронетехники

Контрразведчики установили, что организаторы схемы заказывали некачественные гусеничные ленты к бронетехнике, которые не соответствуют техническим и качественным характеристикам, а должностные лица военного представительства Минобороны никак на это не реагировали.

В помещениях госпредприятия и по месту жительства фигурантов прошли обыски, в ходе которых правоохранители обнаружили документацию, подтверждающую противоправную деятельность, а также партию некачественных запчастей к бронетехнике. По предварительной оценке экспертов в военной сфере, они не соответствуют требованиям, указанным в тендерной закупке.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – восемь лет лишения свободы.

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