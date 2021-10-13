 

“Им никогда не заменить Калкина”. Первый трейлер ремейка “Один дома” за сутки собрал почти в три раза больше дизлайков, чем лайков. Видео

13.10.2021, 10:34, Новости дня
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Главную роль в ремейке сыграл 12-летний Арчи Йейтс – он воплотил на экране 10-летнего персонажа по имени Макс Мерсер. Премьера фильма состоится 12 ноября на Disney+. 

По сюжету, родители Мерсера отправляются на каникулы в Японию, но по стечению обстоятельств забывают взять с собой сына. Мерсеру предстоит защитить дом от грабителей. Авторами сценария ремейка являются Мики Дей и Стритер Сейделл. 

Менее чем за сутки трейлер посмотрели 1 млн раз, при этом на момент публикации новости видео собрало 20 тыс дизлайков, что почти в три раза больше количества лайков. По мнению большинства зрителей, “Один дома” – тот фильм, который не нуждается в перезапуске.

“Им никогда, не заменить Маколея Калкина, он был чудесным, веселым и самым лучшим. Даже, по истечению стольких лет. “Один Дома” и  “Один дома 2″ – самые лучшие фильмы про Рождество”, – отреагировали в комментариях пользователи сети.

ВИДЕОВидео: 20th Century Studios / YouTube

Контекст:

12-летний Арчи Йейтс ранее снимался в комедийной драме “Кролик Джоджо” (2019). За свою роль он был номинирован на премию Critics ‘Choice Movie Award в категории “Лучший молодой актер”, но не получил ее.

О планах киностудии Disney снять ремейк на фильм “Один дома” стало известно в 2019 году.

Оригинальная версия фильма “Один дома” вышла в 1990 году. Главную роль исполнил 10-летний на тот момент актер Маколей Калкин. По сюжету, его семья отправляется из Чикаго в Европу на Рождество. В спешке родители забывают одного из своих детей дома.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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