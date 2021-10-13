 

В Одесской области произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие – ГСЧС

13.10.2021, 10:34, Новости дня
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Информацию о происшествии спасатели получили около 2.30. Они установили, что вспыхнула газовоздушная смесь в квартире на первом этаже двухэтажного дома. В результате происшествия получили ожоги хозяйка квартиры и ее сожитель. Их госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Взрыв разрушил межкомнатную перегородку в квартире, повредил межквартирную стену, двери и окна.

“Разрушений несущих строительных конструкций не обнаружено”,  – уточнили в ГСЧС.

Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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