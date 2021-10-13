 

“Почти три часа вопросов”. Собчак пожаловалась на допрос по делу о смертельном ДТП

13.10.2021, 10:34, Новости дня
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“Почти три часа вопросов, не имеющих вообще отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей. И видео, снятое сотрудниками из внутреннего двора для журналистов. Я понимаю, для чего это делается, и на что рассчитывают. С пострадавшими на связи”, – написала она.

Контекст:

Об аварии с участием якобы автомобиля Собчак СМИ сообщили 10 октября. Telegram-канал “112” писал, что Mercedes S500, в котором находилась телеведущая, выехал для обгона на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen. По данным “Интерфакса”, двое людей из Volkswagen скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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