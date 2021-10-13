В США сотрудник почтовой службы открыл стрельбу по коллегам, есть погибшие
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По данным ФБР, один из сотрудников почтовой службы застрелил коллег и покончил жизнь самоубийством.
Американские силовики не раскрыли мотивов происшествия.
The Washington Post выяснил, что стрелял помощник почтальона, а его жертвами стали менеджер и один из руководителей.
Собеседники издания среди сотрудников почтовой службы говорят, что оружие стрелок взял из машины, после чего вернулся в помещение и там открыл стрельбу.
В полиции подчеркивали, что угроз для окружающих нет.
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