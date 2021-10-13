«В его доме свыше 600 драгоценных предметов производства Erich Krause» – ФБК выпустил фильм-расследование об Анатолии Вассермане

Запрещённая в России экстремистская организация-иноагент «Фонд борьбы с коррупцией» выпустила фильм-расследование «25 кармашков для взяток: преступный гений режима», разоблачающий депутата Госдумы Анатолия Вассермана.

Автор фильма Георгий Албуров заявляет с экрана, что Вассерман при всей своей напускной ложной скромности является одним из богатейших людей в стране. Проникнув в его дом под видом сантехников, сотрудники ФБК обнаружили в нём богатства, которые не снились даже знаменитому полковнику ФСБ Дмитрию Захарченко. В рабочем столе Вассермана нашли 65 письменных предметов, изготовленных из платины, золота, палладия и серебра и украшенных драгоценными камнями.

Также в доме депутата обнаружились драгоценные подстаканники, бриллиантовый степлер, платиновые скрепки и другие ценные предметы производства фирмы «Erich Krause». По мнению расследователей, Вассерман получил все эти вещи в обмен на коррупционные услуги, которые он оказывал российским бизнесменам и политикам.

– Глядя на этого дедушку с бородой трудно представить, что перед нами – один из самых богатых людей в стране. У него даже ручки из золота. Лопатка для блинов с бриллиантами. Да чего там! В доме почти все вещи, вплоть до держателя туалетной бумаги, произведены фирмой «Erich Krause». Он живёт, как какой-нибудь царь Мидас или Крёз. При этом с экранов Вассерман убеждает нас в своей приверженности социализму, что вдвойне цинично. Если бы он был социалистом, он бы поддерживал права чернокожих в России и выступал за проведение в Махачкале гей-парада, – заявил Албуров.

Сам Вассерман обвинения расследователей отвергает. По его словам, он может предоставить видеоархив записей передачи «Своя игра» за 1996-2011 годы, в которых он и выиграл все найденные ФБК вещи.

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