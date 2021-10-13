 

25 лет спустя: что стало с сыгравшим ребенка-Ельцина в “Ералаше” актером

13.10.2021, 10:10, Разное
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Юмористическая телепередача “Ералаш” в свое время стала не только любимым шоу многих россиян, но и началом карьеры для большого числа детей-актеров. Яркие ребята быстро становились любимчиками зрителей — так случилось и с Сашей Нижегородцевым, забавно пародировавшем Ельцина в “Ералаше”. Тогда мальчик стал узнаваемым и популярным, однако мало кто знает, как он живет теперь.

Юный Нижегородцев стал одной из звезд киножурнала и запомнился зрителям своими ролями не только легендарной пародией, но и ролями в эпизоде “Опять двойка?”, “Сумасшедший дом”, “Ангел-хранитель”. Однако после не появлялся на экранах.

В 14 лет мальчик, потерявший маму в раннем возрасте, стал сиротой

тогда он лишился отца и остался с одной только бабушкой. Семья жила скромно, Александр не стал продолжать актерскую карьеру, а теперь, спустя много лет, стал совсем взрослым.

Сейчас экс-звезда “Ералаша” работает водителем в скорой помощи, однако, в свободное время, все же занимается творчеством

проводит стримы своих прохождений игр на личном ютуб-канале “Диванный воин”. А зовут молодого человека теперь Сергей – он сменил имя в паспорте, когда не смог вернуть взятые в кредит деньги.



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