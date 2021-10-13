Китайцы восхитились российским ракетным комплексом «Прометей»

Россия стала непобедимой благодаря зенитно-ракетному комплексу С-500 «Прометей», сообщил китайский новостной портал «Чжунго цзюньван».

«Система С-500 обладает всеми характеристиками, которые соответствуют давним традициям РФ в области разработки систем ПВО и ПРО, а также отражает направление развития интеграции полевых систем противовоздушной обороны российской армии», – информирует «ИноСМИ» со ссылкой на китайский портал.

Отмечается, что такое сочетание маневренности ЗРК С-500 и передового вооружения поможет стране быстро создать эффективный космический щит везде.

Ранее сообщалось, что РФ до 2030 года планирует представить на мировом рынке вооружений перспективную систему ПВО-ПРО С-500 «Прометей». Китаю предложили задуматься о покупке С-500.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.

Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.

Напомним, в июле концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны России подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей».