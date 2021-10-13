Дельта-вариант Sars-CoV-2 у детей не тяжелее, чем альфа?



1

минута

Ученые из Королевского колледжа Лондона сопоставили симптомы, их длительность, осложнения и другие показатели в двух группах детей от до 17 лет: инфицированных альфа-вариантом («британским») и дельта («индийским»).

В первую группу были включены данные 276 детей, у которых подтвердился COVID-19 в конце прошлого года, когда на территории Великобритании доминировал альфа-вариант. Еще 227 детей были инфицированы весной-летом 2021 года, когда «британца» вытеснил дельта-вариант.

По оценкам ученых, клиническая картина заболевания была сходной в обеих группах детей. Независимо от варианта коронавируса большинство пациентов выздоравливали в среднем в течение пяти дней, причем дети постарше обычно болели на день-два дольше младших. Только 5 детей младшего и 22 детей старшего возраста испытывали симптомы более 28 дней.

Дельта-вариант: чем опасен “индиец”?

Собрали все данные о варианте коронавируса, который перевернул ход пандемии всерьез и надолго.

Читать статью

Симптомы COVID-19 были схожими независимо от варианта вируса: головная боль, слабость, повышение температуры, потеря обоняния или вкуса, боль в горле, кашель, насморк. Ученые обнаружили, что при заражении дельта-вариантом чаще встречались такие симптомы, как лихорадка, головокружение, озноб, воспаление глаз.

Показатели госпитализации в обеих группах были невысокими и тоже сопоставимы. В больницу попали около 2,2% детей младшего возраста и 1,9% пациентов постарше, зараженных альфа-вариантом. Среди инфицированных «индийцем» лечение в стационаре потребовалось 3,5% детей младшего возраста и 1,7% — старшего.

Стоит отметить, что симптомы и тяжесть заболевания при заражении дельта-вариантом сравнивались с альфа-вариантом, а не исходным штаммом SARS-CoV-2. Более ранние исследования показали, что «британец» гораздо легче заражает детей, особенно до 12 лет.