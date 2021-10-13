Смертельно опасные для человека фиолетовые существа были найдены у берегов Англии, длина её щупальцев — 50 метров

У берегов графства Корнуолл, расположенного в Англии, наши уникальных существ, которые внешне напоминают медуз. Оказалось, что они ядовиты.

В начале ноября женщина, которая отдыхала на пляже Сеннен, рассказала изданию Cornwall News, что увидела нечто похожее на медузу.

«Я ранее не сталкивалась с подобным существом. Оно имело яркий фиолетовый окрас и было очень красивым», – говорит девушка.

Фото twitter.com/Portheras

Уже через день, в аккаунте Твиттера одного из обитателей Корнуолла, появилось сообщение о том, что к берегам вернулась фазалия – ядовитое существо, которое еще называют «португальским корабликом».

Этот организм примитивен, и относится к семейству сифонофоров. Тело существа может достигать 4-х метров, а щупальца вырастают до полусотни метров.

Фото twitter.com/Portheras

Специалист в сфере дикой природы рассказала, что этот родственник медуз способен удерживаться на поверхности благодаря пузырю, который наполняется газом. Фазалия может плавать, но при этом двигается по ветру. Поэтому было предположено, что животное вынесло на берег ввиду сильных штормов.

Фото twitter.com/Portheras

Португальский кораблик ядовит и опасен для человека – если щупальца прикоснуться с коже, на ней останутся ожоги. Отмечается, что у ужаленного человека могут наблюдаться такие симптомы, как повышенное потоотделение, увеличение размеров лимфатических узлов, страдает кишечник и органы дыхания. Если фазалия прикоснется к позвоночнику, возможен даже смертельный исход.

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