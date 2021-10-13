В Непале в результате ДТП с участием автобуса погибли по меньшей мере 32 человека

Автобус направлялся из Непалгунджи в Гамдадхи, это разные районы страны.

По предварительной информации, у автобуса отказали тормоза, и машина упала примерно в 300 метрах от дороги.

На месте погибли 24 человека, четыре человека скончались по дороге в больницу, еще четыре – уже в медучреждении.

С ранениями в больнице находятся 13 человек, часть из них пребывает в критическом состоянии.

Большое количество жертв местные чиновники связывают с труднопроходимой местностью, куда сложно добраться спасателям.

По данным полиции, большинство жертв – возвращавшиеся домой трудовые мигранты и студенты.

Девять лет назад Мугу подключили к национальной дорожной сети, но путь в этот район “опасен, поскольку дорога узкая и неровная”, подчеркнул представитель властей.

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