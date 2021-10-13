СБУ разоблачила схему подделки ПЦР-тестов. На ней зарабатывали 500 тыс. грн ежемесячно

Ежемесячно злоумышленники изготавливали до 600 поддельных справок для выезда за границу, в том числе международного образца.

“Организовали схему двое сотрудников туристического агентства в сговоре с частной медицинской лабораторией. Во время продажи зарубежных туров злоумышленники предлагали клиентам приобрести ПЦР-тесты с отрицательным результатом на COVID-19. Клиенты использовали фальсифицированные документы для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции”, – отметили в сообщении.

После получения предоплаты данные людей из турагенства пересылали в лабораторию, где без проведения тестирования выписывались результаты ПЦР-исследования. Незаконная схема позволяла вносить недостоверную информацию в медицинскую систему ЕСОЗ. Ежемесячно нелегальный бизнес приносил более 500 тыс. грн.

Правоохранители провели обыски в медлаборатории, в офисе турагентства и по месту жительства фигурантов, где изъяли сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов, электронные носители информации, записи с доказательствами противоправной деятельности.

Участникам незаконной схемы планируют сообщить о подозрении.

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