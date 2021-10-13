Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: В Москве дошли до того, что делают студии, где девушки могут сфотографироваться и сделать вид, что летали на частном самолете

“Это не принято. Интерьер каждого самолета доступен только клиентам, и в этом есть некая эксклюзивность. Но в Москве (Россия) уже дошли до того, что делают студии, в которых создаются интерьеры разных самолетов, вертолетов, где девушки могут сфотографироваться, сделать вид, что они недавно летали на частном самолете, на это забавно всегда смотреть, потому что в фотостудиях не соблюдаются реальные размеры авиационной техники”, – рассказал он.

Архангельский объяснил, что самолеты малой авиации достаточно ограничены в размерах, и несоблюдение пропорций между иллюминаторами и салоном порой сильно видно.

“И то же самое относится, когда в фотостудии устанавливаются кровати, ванны, джакузи – в принципе, обычно в самолете только душ. Ванны устанавливаются гораздо реже и далеко не всем клиентам требуются ванны. Это, скорее, эксклюзив, и порой целесообразность этого не всегда понятна в силу ограничений, связанных с наклонами самолета и так далее. Поэтому сказки про ванны и джакузи в самолетах – это, скорее, очень редкое исключение на самолетах, которые стоят от €100 млн, а таких самолетов очень немного. И фоткаться в Подмосковье в джакузи “своего” самолета за 3 тыс. руб. прикольно, но выглядит, мягко скажем, смешно”, – резюмировал он.

Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: Надеюсь, Крым будет возвращен. Когда? Пока в России кровавый диктаторский, клептократический режим, ожидать перемен сложно. Читайте полный текст интервью

Контекст:

Виталий Архангельский 15 лет назад оставил бизнес в России эмигрировал во Францию. По словам бизнесмена, причиной этому стали “абсолютный правовой беспредел, полный развал судебной системы, дискриминация полицейской системы, превращение России в кровавый диктаторский режим”.

Созданная им во Франции компания Jet.Paris Aviav TM (Cofrance SARL) занимается частными авиаперевозками. Основные офисы компании расположены в частных терминалах аэропортов Ниццы, Канн, Сен-Тропе и Тулона.

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