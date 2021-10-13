На Украине сочли Зеленского проблемой для Запада

США скептически настроены в отношении президента Украины Владимира Зеленского, который стал «проблемой» для Запада, сообщил представитель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Верховной раде Олег Волошин.

По словам парламентария, именно с такой позицией приехала на переговоры в Москву помощник госсекретаря США Виктория Нуланд.

«Мне известно из моих источников, что она как раз один из таких двигателей изменения отношения Вашингтона к команде Зеленского. Она очень скептически настроена, она реально считает, что по всем пунктам Зеленский либо неуправляемый, либо непредсказуемый», – сказал Волошин в эфире телеканала «Первый независимый».

По словам депутата, Вашингтон понимает, что какую-либо эскалацию может устроить только Киев, так как Джо Байден еще весной позвонил Владимиру Путину и во многом благодаря этому Украина «существует хотя бы в той форме, в которой она существует». Нуланд, вероятно, также получит предложение «разобраться со своим Зеленским», подчеркнул Волошин.

«И Нуланд в этой связи (в Москве) явно услышит то же самое: «Разберитесь со своим Зеленским. Он неподконтрольный, непредсказуемый, есть информация, что иногда он принимает решения в измененном состоянии сознания. Это проблема». И это проблема уже для всех – не только для Москвы. Это проблема для Вашингтона, для Запада», – добавил депутат.

Во вторник в РФ прошли переговоры замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. Рябков сообщил, что разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются. Нуланд заявила, что переговоры в Министерстве иностранных дел РФ были конструктивными.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с нынешней властью Украины бессмысленны, так как эти люди постоянно меняют свою позицию, пытаясь угодить другим странам.