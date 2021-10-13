Россия и ЕС решили провести консультации по взаимному признанию сертификатов о вакцинации

Россия и ЕС проведут серию экспертных консультаций для согласования основных параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава.

В ведомстве сообщили, что «состоялась очередная рабочая встреча в виртуальном формате представителей Минздрава РФ и Евросоюза», в ходе нее «стороны наметили ближайшие совместные шаги: будет проведена серия экспертных консультаций для согласования основных правовых и технических параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации», передает ТАСС.

«Работа по взаимному признанию сертификатов направлена на устранение препятствий для передвижения граждан РФ на территории ЕС и наоборот. Двусторонние консультации по этому вопросу продолжатся», – отметили в министерстве.

В сентябре Минздрав направил в представительство Евросоюза документы, запрошенные европейской стороной в ходе предыдущей встречи, передает РИА «Новости».

Ранее в Италии не исключили признания вакцинации «Спутником V». Вместе с тем Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что может провести новые проверки в РФ при поступлении новых данных о вакцине «Спутник V».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от РФ полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао отмечала, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.