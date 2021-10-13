Цена на газ в Европе выросла на 4%

Цена на газ в Европе на открытии торгов выросла до 1067,5 доллара за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах открыла торги на уровне 1055,5 доллара за тысячу кубометров, а на 9.16 мск она составляет 1067,5 доллара, что на 3,9% выше расчетной цены вторника, передает РИА «Новости».

Во вторник цена на газ в Европе на открытии торгов на лондонской бирже ICE опустилась до 970 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, стоимость газа в Европе на пике приближалась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Кризис в регионе, как указывают эксперты, вызван организацией спотовой (биржевой) торговли газом, а также ускоренным «зеленым» переходом, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо.