 

Головной мозг космонавтов стареет с повышенной скоростью

13.10.2021, 9:14, Разное
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Ученые пришли к выводу, что мозг космонавтов стареет с повышенной скоростью. После полета в космос у людей фиксируются изменения в главном органе ЦНС.
Длительное пребывание в невесомости оказывает воздействие на головной мозг. К таким выводам пришли специалисты после проведения трехлетнего исследования. В то же время пока не сообщается, являются ли изменения в головном мозге безвредными. В рамках научной работы эксперты посредством маркеров крови у астронавтов оценили целостность человеческого мозга. Забор материала производился, когда они возвратились на Землю. Оказалось, что длительное пребывание в космосе провоцируют легкую травму головного мозга, которая заставляет его стареть быстрее.

Всего был произведен анализ пяти образцов крови космонавтов, пребывающих на борту МКС примерно 169 дней. Все испытуемые сдавали кровь перед полетом и после возвращения назад. В биоматериале присутствовало повышенное содержание ряда специфичных для органа белков. Они свидетельствовали о повреждении нервных волокон.

Причины возникновения данных элементов кроятся в микрогравитации, поскольку происходит нарушение венозного оттока крови. Со временем это приводит к тому, что растет объем спинномозговой жидкости. Исследователи обратили внимание на уменьшение маркера серого вещества. Тау-белок сохранялся даже через 20 дней после возвращения астронавтов на Землю.

В дальнейшем исследователи намерены провести более подробное исследования на эту тему. Они хотят придумать методы, которые бы снизили воздействие микрогравитации на мозг. Если опыты окажутся успешными, при длительных миссиях снизятся неврологические риски, пишет портал Nation News.



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