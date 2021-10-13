 

Названы пять ранних симптомов рака груди

13.10.2021, 9:14, Разное
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Медики рассказали о ключевых симптомах рака молочной железы. Они сделали акцент на тех, которые появляются на ранней стадии развития онкологии.
Ученые призвали обратить внимание на возможную сыпь вокруг соска. Последний может быть впалым из-за растущей опухоли. Об опасной патологии нередко свидетельствует изменение формы или же положения соска.

Ключевым словом здесь выступают «изменения». У некоторых женщин от природы соски являются втянутыми. Если что-либо выглядит не так, как раньше, дама должна насторожиться и обратиться к врачу.

О раке могут свидетельствовать выделения из сосков. Еще одним признаком является изменение цвета кожи, расположенной вокруг них.
Медики отмечают, что важно выявить патологию на ранней стадии, поскольку тогда повышается шанс на успешное лечение. В завершении исследователи добавили, что признаком онкологи является изменение размера молочных желез, в ряде случаев появляется асимметрия, уплотнения в области груди и подмышек, постоянная боль. Женщинам важно хотя бы раз в месяц прибегать к самодиагностике, пишет портал Newinform.



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