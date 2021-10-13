 

Гастроэнтеролог Бережная назвала опасность частой изжоги

13.10.2021, 9:14, Разное
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Врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала, о чем может говорить частая изжога. Этот симптом нередко указывает на поражение желудка.
Изжога появляется из-за того, что желудочный сок попадает в пищевод. Иногда она может быть вариантом нормы. В то же время при частом беспокойстве необходимо обратиться к врачу. По словам Ирины Бережной, причиной изжоги иногда становится банальное переедание или же физическая активность после плотного обеда. В последнем случае речь не идет об опасности, поскольку пищевод может довольно оперативно восстановиться. Проблема решается путем изменения диеты и привычек.

Если изжога появляется постепенно, то необходимо не медлить с визитом к врачу. В некоторых случаях может идти речь о поражении желудка или же панкреатите. В проблеме необходимо разбираться путем проведения комплексного обследования.

Иногда причиной изжоги выступает аллергическая непереносимость того или иного продукта. В данном случае из рациона должен быть исключен раздражитель, пишет портал iReactor.



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