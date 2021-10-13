Можно ли подлечить головную боль и головокружение ноотропами? Отвечает невролог



1

минута

Ноотропы – это натуральные или синтетические лекарственные средства, применяемые для восстановления когнитивных функций, в том числе нарушенных вследствие ишемии, травмы, дыхательной гипоксии. Здоровым людям ноотропные препараты часто назначают при психоэмоциональном напряжении и улучшения умственной деятельности. В настоящий момент синтезировано более 10 ноотропных препаратов, самый популярный из них — пирацетам (ноотропил).

Голова болит — можно ли принимать ноотропы?

Итак, если ноотропные препараты улучшают кровообращение центральной нервной системы и «заряжают» мозг, можно ли с их помощью избавиться от головной боли? По словам Натальи Гайворонской, в 80% случаев головная боль вызвана мигренью или болью напряжения. Для этих состояний давно разработаны четкие схемы лечения, но ни в российских, ни зарубежных рекомендаций не упоминаются ноотропы.

«Неверное лечение головной боли ноотропами вместо эффективной терапии приводит к истощению собственной противоболевой системы, и головная боль становится хронической»

Гайворонская Елена

эксперт

Клиника доказательной медицины Neplacebo, г. Воронеж

Если вдобавок к такому «лечению» принимать большое количество обезболивающих, человек рискует получить особенно тяжелую форму головной боли — абузусную, то есть вызванную длительным приемом лекарственных средств. Она отличается высокой интенсивностью и может спровоцировать депрессию, тревожность и панические атаки. Вылечить это состояние очень сложно.

Где-то “закололо”: когда идти к неврологу?

Чтобы сэкономить ваше время и деньги, собрали всю информацию о том, с какими состояниями надо обращаться к этому специалисту.

Читать статью

А если голова кружится?

Наиболее частые причины головокружения — доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ) и персистирующее постурально-перцептивное головокружение (ПППГ), объяснила Наталья Гайворонская.

При ДППГ человек страдает от «вертолетов» — ощущения сильного вращения при повороте головы. Это состояние лечат позиционными маневрами или упражнениями Эпли, в ходе которых специалист изменяет положение отолитовых кристаллов, находящихся в преддверие внутреннего уха, с помощью поворотов головы пациента. Метод лечения является наиболее изученным и подтвердил свою эффективность, при этом занимает всего пару минут.

Но если пытаться лечить этот вид головокружения ноотропными препаратами, отолиты все время будут провоцировать новые приступы, что станет настоящим мучением для пациента.

«Человек будет считать, что тяжело болен, будет капать бесполезные ноотропы два раза в год и все равно страдать от головокружения»

Гайворонская Елена

эксперт

Клиника доказательной медицины Neplacebo, г. Воронеж

Что касается ПППГ, это расстройство часто возникает на фоне тревожных и депрессивных расстройств. Лечится оно специальной вестибулярной гимнастикой, психотерапией и антидепрессантами. Но если «назначить» себе ноотропы, головокружение будет преследовать вас годами и даже десятилетиями.

Наталья Гайворонская отметила, что и головная боль, и головокружение практически никогда не вызваны патологией сосудов, даже если на УЗИ нашли извитость или гипоплазию. Это значит, что стимулировать кровообращение в этих состояниях как минимум бесполезно.