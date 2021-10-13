“Милашка на позитиве”, “Повезло котику”. Юлия Тимошенко показала, как “гладит котиков”

На снимке 60-летний политик в черном длинном пальто и в туфлях на высоком каблуке гладит кота. “Были в селе, гладили котиков”, – подписала фото Тимошенко.

Ее пост набрал больше 4 тыс. лайков.

“Так по-женски”, – прокомментировала снимок пользователь с ником andruschenkoolga.

“Милашка на позитиве”, – считает aleksandrovice8888.

“В городах котиков уже нет? Вы бы коровку, свинку или козочку в деревне погладили”, – заметила inna_l82.

“Повезло котику, сама Юля погладила!” – написала irin.a7272.

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Контекст:

Юлия Тимошенко родилась в 1960 году в Днепропетровске (Украина). С 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007-го по 3 марта 2010 года она занимала должность премьер-министра Украины, став первой и единственной женщиной премьер-министром в стране.

В 2010-м, 2014-м и в 2019 году Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины. 11 октября 2011 года Тимошенко была осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины закрыл “газовое” дело Тимошенко.

В 1979 году она вышла замуж за бизнесмена Александра Тимошенко, через год родила дочь Евгению.

У Тимошенко трое внуков – Ева (2016), Давид (2019) и Адам (2020).

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