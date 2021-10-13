Глава Пентагона на следующей неделе посетит Украину

“Среди остановок – Грузия, Украина и Румыния, и он завершит этот важный визит с союзниками и партнерами в Брюсселе на заседании министров обороны стран НАТО”, – отметил спикер министерства.

Остин приедет в Украину в рамках сотрудничества по документам, подписанным между Минобороны Украины и Пентагоном в августе этого года, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября.

Контекст:

31 августа украинская делегация находилась с рабочим визитом в Пентагоне. Между Украиной и США были подписаны два документа – о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки и о стратегических основах оборонного партнерства между ведомствами.

В начале марта минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

30 июля Палата представителей Соединенных Штатов Америки проголосовала за увеличение размера финансовой помощи Украине в этом году до в общей сложности $481,5 млн, включая $125 млн военной помощи. Для вступления в силу законопроект должен быть поддержан Сенатом США и подписан президентом.

Накануне визита Зеленского в США лидер Штатов Джо Байден поручил Госдепартаменту выделить Украине около $60 млн из средств Пентагона в качестве военной помощи. В пакет помощи входят поставки Украине ракет к противотанковым ракетным комплексам Javelin.

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