 

Глава Пентагона на следующей неделе посетит Украину

13.10.2021, 8:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Среди остановок – Грузия, Украина и Румыния, и он завершит этот важный визит с союзниками и партнерами в Брюсселе на заседании министров обороны стран НАТО”, – отметил спикер министерства.

Остин приедет в Украину в рамках сотрудничества по документам, подписанным между Минобороны Украины и Пентагоном в августе этого года, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября.

Контекст:

31 августа украинская делегация находилась с рабочим визитом в Пентагоне. Между Украиной и США были подписаны два документа – о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки и о стратегических основах оборонного партнерства между ведомствами.

В начале марта минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

30 июля Палата представителей Соединенных Штатов Америки проголосовала за увеличение размера финансовой помощи Украине в этом году до в общей сложности $481,5 млн, включая $125 млн военной помощи. Для вступления в силу законопроект должен быть поддержан Сенатом США и подписан президентом.

Накануне визита Зеленского в США лидер Штатов Джо Байден поручил Госдепартаменту выделить Украине около $60 млн из средств Пентагона в качестве военной помощи. В пакет помощи входят поставки Украине ракет к противотанковым ракетным комплексам Javelin.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.02 / В зоне ООС после пожара тлеют блиндажи, возможно, есть погибшие

21.08 / NKS заметила, что РФ охладела к золоту и увлеклась юанем

20.07 / Примет ли Хабаровск кадровую рокировку из Москвы?

25.08 / Джигурда предоставил «доказательство» монтажа видео с Ефремовым

05.09 / Трамп не исключил появления американской вакцины от коронавируса в октябре

17.12 / Комитет Рады по ТЭК не поддержал кандидатуру Витренко на должность министра энергетики

13.03 / Спортивный арбитраж не принял «Катюшу» в качестве замены гимна РФ на ОИ

21.05 / “Брови потеряли”, “Нежна без майкапа”. Беременная Осадчая показала лицо без макияжа

01.09 / Эксперт: Решение президента позволит сделать технологический рывок в сфере защиты лесов от пожаров

16.09 / Welt – авторитетный научный журнал посоветовал американцам голосовать за Байдена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика