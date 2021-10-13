 

“Сынок – копия папы”. Влад Яма показал фото с сыном Леоном, которому скоро исполнится шесть лет

13.10.2021, 8:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Ах, лето… И счастье быть рядом с сыном! Люблю!” – подписал снимки 39-летний хореограф.

Его пост набрал почти 4,5 тыс. лайков.

“Такие красивые!” – прокомментировала фото larisa_gavrylyuk.

“Ух! Огонь пацан. Молодцы! И папа и сын”, – написала kseniya_chaban.

“Сынок – копия папы”, – считает gordienkovadim1.

“Какой счастливый отец”, – заметил stul_ukraine.

View this post on Instagram

A post shared by VLAD YAMA (@vladyama_official)

Контекст:

Влад Яма родился 10 июля 1982 года в Запорожье в семье учителей истории. У него есть старший брат Дмитрий, который работает юристом.

Яма с семи лет занимается танцами. Окончил факультет физического воспитания в Запорожском национальном университете. После переезда в Киев он выступал в составе Украинской федерации современного танца. Принимал участие в проекте “Танцы со звездами”, а позже стал членом жюри этого проекта.

В 2009 году Яма открыл танцевальную школу в Запорожье, спустя год – в Одессе, а летом 2020 года – в Ивано-Франковске.

В 2015-м хореограф женился на своей девушке Лилиане, с которой долго встречался. В декабре 2015-го у пары родился сын Леон.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.05 / Симферопольский колледж оцепили из-за сообщения о минировании

10.08 / Появились данные по явке на выборах в Белоруссии к закрытию большинства участков

13.03 / Названа причина взрыва газа в пункте выдачи товаров в Карачаево-Черкесии

12.08 / Сослуживцы рассказали о командире потерпевшего крушение на Камчатке вертолета

23.07 / Россия потребовала от США прекратить оккупацию нефтяных месторождений Сирии

27.04 / Вдова автора скульптуры «Петербургский ангел» найдена мертвой

28.07 / «Родина» оспорит в суде исключение из списка кандидатов в Госдуму футболиста Булыкина

10.08 / Российские СМИ сообщили о задержании своих журналистов в Минске

27.02 / Принц Гарри назвал причины отказа от жизни в королевской семье

24.12 / Нацсовет Украины по телерадиовещанию предупредил телеканал “НАШ” за показ пресс-конференции Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика