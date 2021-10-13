“Сынок – копия папы”. Влад Яма показал фото с сыном Леоном, которому скоро исполнится шесть лет

“Ах, лето… И счастье быть рядом с сыном! Люблю!” – подписал снимки 39-летний хореограф.

Его пост набрал почти 4,5 тыс. лайков.

“Такие красивые!” – прокомментировала фото larisa_gavrylyuk.

“Ух! Огонь пацан. Молодцы! И папа и сын”, – написала kseniya_chaban.

“Сынок – копия папы”, – считает gordienkovadim1.

“Какой счастливый отец”, – заметил stul_ukraine.

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A post shared by VLAD YAMA (@vladyama_official)

Контекст:

Влад Яма родился 10 июля 1982 года в Запорожье в семье учителей истории. У него есть старший брат Дмитрий, который работает юристом.

Яма с семи лет занимается танцами. Окончил факультет физического воспитания в Запорожском национальном университете. После переезда в Киев он выступал в составе Украинской федерации современного танца. Принимал участие в проекте “Танцы со звездами”, а позже стал членом жюри этого проекта.

В 2009 году Яма открыл танцевальную школу в Запорожье, спустя год – в Одессе, а летом 2020 года – в Ивано-Франковске.

В 2015-м хореограф женился на своей девушке Лилиане, с которой долго встречался. В декабре 2015-го у пары родился сын Леон.

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