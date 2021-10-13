 

За последние сутки в Украине больше всего прививок от коронавируса сделали в Днепропетровской области

13.10.2021, 8:58, Новости дня
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“За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 152 703 человека. Из них вакцинировано первой дозой – 79 515 человек завершили вакцинацию (получили две дозы) – 73 188 человек”, – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, прививки во вторник делали 1000 мобильных бригад по иммунизации, 3140 пунктов и 345 центров вакцинации.

За последние сутки больше всего прививок сделали в Днепропетровской области (15 972), меньше всего – в Тернопольской области (2563). С начала вакцинации больше всего доз вакцин ввели в Киеве – 1,9 млн.

“Всего с начала кампании по вакцинации сделаны 13 959 836 прививок. Вакцинировано 7 688 564 человека, из них получили первую дозу – 7 688 564 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 6 271 274 человека (из них два человека получили первую дозу за рубежом)”, – объяснили в Минздраве.

В министерстве рассказали, что большинство прививок 12 октября сделали вакциной Pfizer – 81 232.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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