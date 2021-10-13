250 процентов явки

Как Ирина Яровая и прочие кандидаты от «Единой России» побеждали на выборах в Камчатском крае.

Российские политики продолжают обсуждать сентябрьские выборы. Для кого-то они сложились удачно, для кого-то не очень. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает, что единороссы провели избирательную кампанию блестяще. С ним сложно не согласиться. Партия, не имеющая в обществе широкой поддержки, вновь умудрилась получить конституционное большинство в парламенте страны. Впечатляющих успехов добилась она и в регионах.

Фото: Евгений Павленко/Коммерсантъ

На Камчатке, к примеру, на некоторых участках, где за единороссов голосовали с особым рвением, электорат был мобилизован до такой степени, что явка, по сути, достигала 250%. В избирком при этом поступило беспрецедентное количество жалоб. Впрочем, я не буду уходить в дебри, а остановлюсь на нескольких эпизодах, когда единороссы проявили себя наиболее ярко. Отличилась и известный депутат Яровая. Но о ней речь ниже. А сначала несколько абзацев об аномалиях в Вилючинске — военном городке, где находится база атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.

В этом сезоне активным участником думской кампании был министр обороны Сергей Шойгу. Ему доверили место в первой пятерке списка «ЕР».

По идее, подводники и их семьи должны были поддержать своего министра — ведь он, как говорят по телевизору, сделал для них так много хорошего. Однако в Вилючинске труды Шойгу не оценили. «Единая Россия» там парламентские выборы проиграла, набрав около 30% голосов — меньше, чем КПРФ.

На Камчатке между тем депутатов избирали не только в федеральные, но и в региональные, а также в местные органы власти. Причем в краевое заксобрание от Вилючинска прошел именно единоросс. Как же это случилось? Дело в том, что выборы в Камчатском крае имеют особенность. Тысячи людей здесь голосуют в необычных условиях — на так называемых судовых участках. Это касается рыбаков на промысле, ну и, соответственно, военных моряков, которые несут службу вдали от дома. Партия власти научилась использовать этот нюанс, чтобы зарабатывать дополнительные очки. В нашем случае кандидат от «Единой России» Виталий Ланин на берегу уступил коммунисту Роману Литвинову. Зато на судовых участках он, что называется, отыгрался — победил с огромным преимуществом. И это позволило ему заполучить мандат депутата заксобрания.

К подобным странностям на Камчатке в общем-то уже привыкли. На сомнительную победу единоросса могли бы и не обратить внимания, если бы не два обстоятельства. Во-первых, явка на участках, организованных на подводных лодках, оказалась запредельной, во-вторых, на боевом дежурстве, похоже, очутились даже субмарины, стоящие в ремонте.

Если посчитать находящихся под водой избирателей, получится, что подлодки были просто переполнены моряками, как автобусы пассажирами в час пик. Ситуации, когда число подводников на атомоходах превышало штатную численность экипажа, в общем-то случались и раньше. Хотя и не часто. Я, например, могу вспомнить историю из 1983 года. Тогда в поход на субмарине К-429 в спешке, ради выполнения плана, отправили 120 военных, вместо положенных по штату 87. Закончилось это очень плохо — лодка затонула.

К слову, сегодня сообщать в СМИ количество моряков на подводных крейсерах — дело рискованное. Можно угодить в список иноагентов. Но я все же воспользуюсь данными Википедии, где написано, что экипаж АПЛ «Кузбасс» составляет 73 человека. Однако, по информации камчатского избиркома, проголосовали на «Кузбассе» 178 моряков. Экипаж «Томска» — 107 человек, а проголосовавших было 242. На подлодке четвертого поколения «Александр Невский» тоже служат 107 матросов и офицеров, а избирателей оказалось 254 (вот вам и явка под 250%). Нечто похожее произошло на «Владимире Мономахе». Этих сотен голосов в небольшом Вилючинске и хватило для победы кандидату от «Единой России».

При этом жители города рассказывают, что, по крайней мере,

две из перечисленных субмарин в дни выборов стояли у причала. Проводить там голосование не было никакой надобности. Военные моряки могли спокойно отдать свой гражданский долг на берегу.

И по закону, как я полагаю, должны были поступить именно так.

Официальная версия доводы вилючинцев, конечно, опровергает. По ней подлодки несли боевое дежурство, которое, видимо, было настолько тяжелым, что экипажам потребовалось подкрепление. Мне, признаюсь, неизвестна схема, которую «Единая Россия» использует на подводном флоте, чтобы добиваться блестящего результата. Но в этой схеме, как я думаю, давно должны разобраться избирком и военная прокуратура. Но у них пока находятся дела поважнее.

Следующий яркий эпизод произошел в городе Елизово. Там скандалом сопровождались выборы в местное депутатское собрание. В соцсетях на Камчатке до сих пор постят ролики о том, как горожанам предлагали продавать свои голоса — по тысяче рублей за штуку. «Там миллиарды крутятся. Чем больше голосов — тем больше бабок», — просвещала окружающих женщина-агитатор. На избирательных участках в Елизове задержали людей маргинальной наружности. Они держали в руках список из пяти фамилий, напротив которых нужно было поставить галочки в бюллетенях. Маргиналы рассказывали, что список им вручили люди, подъехавшие на джипе. Нарушения, вероятно, были настолько очевидны, что о подкупе публично заявили даже в территориальном избиркоме. Полиция начала проверку. Она еще продолжается, но четыре человека из списка благополучно получили свои мандаты. А один из них, единоросс Артем Гаглошвили, через социальные сети уже поблагодарил елизовчан за доверие.

Со словами благодарности к жителям Камчатки обратилась и Ирина Яровая. Она будет сидеть в российском парламенте четвертый срок, хотя в одномандатном округе выиграла впервые, а до этого либо проходила по списку, либо получала мандаты от губернаторов-паровозов. Зампред Госдумы и один из символов «Единой России» набрала на Камчатке 40% голосов. Учитывая административный ресурс, который использовался для ее избрания, вложенные в пиар деньги, активную поддержку местных и московских селебрити результат Яровой никак не назовешь впечатляющим. Но он был бы еще скромнее, если бы не пресловутые судовые участки. А по всей Камчатке это не несколько подлодок, как в Вилючинске, а более 100 кораблей и промысловых судов.

Рыбаки, находящиеся на промысле, как правило, голосуют за «Единую Россию» так же дружно, как и подводники на дежурстве. Секрет в том, что многие камчатские рыбопромышленники, чтобы прикрыть бизнес, давно слились с партией власти и помогают ей, чем могут. В том числе и голосами на выборах. Если на берегу, в крупнейших населенных пунктах региона, поддержка Яровой балансировала в пределах 32‒39%, то в море она оказалась выше примерно в два раза. Это позволило звезде российской политики не опозориться в родном краю, а добиться более или менее приемлемого показателя — преодолеть сорокапроцентный рубеж…

Владимир Хитров

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