 

Школы и больницы на Украине начали запасаться одеялами и обогревателями

13.10.2021, 8:46, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНа Украине отопление до сих пор не включено на объектах социальной инфраструктуры, в связи с этим пациентам больниц приходится приносить собственные одеяла, а в детсады и школы родители приносят обогреватели, сообщила эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно.

«В школах сейчас температура 14-15 градусов. Одна воспитательница, одна нянечка в садике, и одна из них должна постоянно следить, чтобы никто из детей не подбежал и не сунул пальцы в обогреватель», – цитирует РИА «Новости» Ненно.

В свою очередь глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что отключения отопления ждут школы и другие объекты социальной инфраструктуры, поскольку газа в стране для прохождения отопительного сезона мало, а деньги на его приобретение отсутствуют: они были потрачены летом на реализацию строительной программы, объявленной президентом Зеленским.

Ранее сообщалось, что Украина нарастила реэкспорт газа в Европу в условиях дефицита. 

Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах Украины ситуация оказалась критической. Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области Украины объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.

При этом замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в подземных хранилищах Украины достаточно газа, чтобы обеспечить потребности населения и социальной сферы. 



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