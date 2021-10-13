Вымогавших деньги полицейских задержали в Оренбургской области

Следственные органы Оренбургской области возбудили уголовные дела против пятерых полицейских Орска, подозреваемых в вымогательстве денег у местного жителя, информирует СК по области.

По данным ведомства, фигурантами уголовных дел по статьям УК РФ «превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств» и «разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия» стали пять сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции МУ МВД «Орское».

«Полицейские 12 октября возле торгово-развлекательного комплекса в Орске, используя табельные пистолеты системы Макарова и наручники, применяя насилие, совершили разбойное нападение на местного жителя, похитив денежные средства, принадлежащие потерпевшему», – передает РИА Новости сообщение регионального СК.

Отмечается, что пять сотрудников полиции в возрасте от 22 до 30 лет задержаны.

Пресс-служба областной полиции сообщает, что противоправная деятельность сотрудников пресечена оперативниками собственной безопасности УМВД РФ по Оренбургской области.

«Предварительно установлено, что двое из них при патрулировании улиц города Орска остановили местного жителя потребовали передать им 20 тысяч рублей, угрожая в противном случае обнаружить у него при досмотре запрещенные вещества. Затем к общению с молодым человеком присоединились их коллеги, которые оказывали на него моральное и физическое воздействие», – говорится в сообщении управления МВД по региону.

Руководством УМВД области назначено проведение служебной проверки, информирует ведомство.

Ранее полицейских задержали по подозрению в вымогательстве 12 млн рублей в Москве.