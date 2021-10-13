В СК разъяснили ситуацию с заявившими о попадании в «рабство» в Дагестане туристами

Следователи проводят проверку по заявлению двух туристов из Москвы, которые пожаловались, что их обманом привезли работать в Дагестан, при этом информацию о попадании в рабство они не подтвердили, информирует пресс-служба регионального главка СК.

Следователи начали проверку. По предварительной информации, в конце августа супруги из Москвы планировали поехать на рейсовом автобусе в Крым. По дороге они сели на рейсовый автобус, водитель которого предложил им поехать в Ставрополь на заработки, но отвез в Дагестан, передает РИА «Новости».

Там с 1 сентября по 1 октября они работали в тепличном хозяйстве жителя села Ново-Мака Сулейман-Стальского района с оплатой 10 тыс. рублей в месяц каждому.

2 октября супруги покинули место, где работали, и поехали в Махачкалу, там в полиции они написали заявление на водителя автобуса.

«Житель города Москвы с супругой во время опроса пояснили, что их к работам никто не принуждал, насилия не применял, оплату работодатель произвел полностью, претензий к нему не имеют, а поводом для обращения в правоохранительные органы явились действия водителя автобуса, который обещал отвезти их в Ставропольский край, но, как полагают заявители, имел договоренность с жителями Республики Дагестан и получил денежные средства за их дальнейшее трудоустройство на подсобном хозяйстве», – указали в СК.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили, что супругов из Москвы якобы продали в рабство в Дагестане, когда они пытались уехать автостопом в Крым.

СМИ писали, что водитель автобуса предложил их подвезти, но предупредил, что по дороге нужно заехать в Ставрополь, предложил подработать на ферме, но пара отказалась. Только на рассвете мужчина понял, что они с женой приехали в Дагестан, и узнал от водителя, что его и жену вместе с остальными пассажирами продали в рабство.

Ранее в Дагестане задержали торговцев девушками для занятия проституцией.