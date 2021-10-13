ГИБДД определит перечень музыки, разрешённой к прослушиванию в автомобилях

Руководство ГИБДД вводит обязательные требования к содержанию и громкости музыкальных произведений, проигрываемых в транспортных средствах.

«Музыкальная экспертная комиссия ГИБДД пришла к выводу, что качество и громкость музыки, звучащей из автомобиля, чаще всего обратно пропорциональны его техническим характеристикам. Мы решили данную ситуацию в корне исправить. Сначала вообще хотели запретить ездить на всяких низкопробных машинах, где стоимость аудиосистемы больше, чем у всего остального автомобиля, но эксперты сочли наиболее приемлемым вариантом составить для водителей список музыки, которую будет разрешено прослушивать», — рассказали в ГИБДД.

Основным требованием для включения произведений в список являются патриотическое содержание песен и российское происхождение композитора или исполнителя (кроме рэперов). Известно, что в перечень уже вошли все русские классики, Юрий Лоза, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Аркадий Укупник, Михаил Круг, Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля, Евгений Понасенков и Дмитрий Рогозин. Полный перечень в настоящее время согласовывается с Минкультом и Роспотребнадзором.

Для прослушивания каких-либо других композиций автомобилист будет должен открыть соответствующее дополнение к категории в водительских правах, пройдя обучение в музыкальной автошколе и сдав экзамен. При прослушивании нерекомендованных песен громкость звука снаружи автомобиля не должна превышать 50 децибел, в противном случае автомобилиста могут лишить водительских прав на срок от 10 лет. Также таких водителей автоматически признают виновными во всех прошлых и будущих ДТП с их участием.

Исключения из новых правил сделают для автомобилей чиновников и кавказских свадеб.

—