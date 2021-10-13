 

Мужчины купили старый банкомат и решили вскрыть его, а то что было внутри окупило их покупку в 6 раз

13.10.2021, 8:28, Разное
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Мужчины купили старый банкомат и поняли, что не зря потратили деньги.

Несколько друзей, проживающих в США, решили приобрести нерабочий банкомат, при этом они не знали, есть ли что-то внутри. Они решили рискнуть и в итоге не пожалели, так как выручка превзошла их ожидания.

За списанную коробку парни заплатили $300. Покупка была сделана в мужчины, который обслуживал подобные устройства. Во время сделки выяснилось, что он не может предоставить покупателям ключи.

«Если хотите, забирайте. Естественно, все что будет внутри, оставите себе» – сказал продавец и ребята решились сыграть в лотерею.

Осталось только придумать, как именно вскрыть старый банкомат, и задача, надо сказать, оказалось не легкой.

Парни собрали нужный инструмент и приступили к разборке устройства. Разобрать металлическую коробку оказалось относительно просто, а вот с сейфом пришлось постараться.

К слову, все происходящее парни запечатлели на видео, которое после выложили в Тик Ток.

В итоге стараний парням удалось вскрыть металлический сейф, а внутри они обнаружили деньги – $2000 долларов. Покупка старого банкомата окупилась и ребята заработали в 6 раз больше, чем вложили.

А совсем недавно мы писали, как рыбаки поехали на рыбку, но в рыбе нашли «клад» и вернулись домой настоящими миллионерами.



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