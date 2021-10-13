О жутком эксперименте нацистов в попытке достичь бессмертия

Ни для кого не секрет, что нацисты ставили множество жестоких экспериментов на узниках концлагерей, включая женщин и детей.

Эти эксперименты включали испытания биологического и химического оружия, испытания различных ядов, исследования крайностей, которые человеческое тело может выдержать, таких как замораживание и кипение воды, воздействие различного оружия, эксперименты на близнецах и бесчисленные медицинские эксперименты всех типов.

Большинство этих проектов имели смешанные результаты при сомнительных целях, но все они были поистине безжалостными и демонстрировали глубокое и тревожное неуважение к человеческой жизни, поскольку нацисты вообще не считали своих заключенных настоящими людьми.

Эти эксперименты обычно оставляли подопытных ранеными, изувеченными или мертвыми.

Что касается того загадочного эксперимента с бессмертием, которому посвящена эта статья, то все началось со множества экспериментов в попытке улучшить человеческое тело и создать суперсолдат Третьего Рейха.

Одна программа, разработанная с целью создания солдат с улучшенными физическими возможностями, без страха или иных ограничений для использования на поле боя, включала использование экспериментального препарата под названием D-IX, который состоял из дикого коктейля из кокаина, мощного стимулятора, известного как первитин и сильнодействующего обезболивающего эвкодала.

Это в основном давало солдатам суперскорость и способность не чувстововать боль и усталость, но считалось, что D-IX также значительно повысит внимание, концентрацию, бесстрашие, героизм и уверенность в себе, а также повысит выносливость и силу, уменьшит голод, жажду и потребность во сне.

Впервые он был протестирован на заключенных концентрационного лагеря Заксенхаузен и показал такие многообещающие результаты, что вскоре его применили к военным добровольцам. Солдатам выдали капсулы с этим веществом, а затем заставили их совершать длительные переходы по пересеченной местности с полностью загруженными рюкзаками.

Действительно, D-IX продемонстрировал резкое повышение выносливости и концентрации внимания у испытуемых, что позволило им безостановочно маршировать до 80 миль. Правда это также привело их к безнадежной зависимости от данного наркотика.

Тем не менее, D-IX считался ошеломляющим успехом и официально использовался в полевых условиях в ограниченной степени, начиная с 16 марта 1944 года, и только победа союзников помешала его действительно массовому производству и разрушила окончательный план по поставке суперсолдат в слабеющую нацистскую армию.

Все, что описано выше, признано официально и задокументировано. Дальше идет информация, которая считается теорией заговора и не подтверждена исторически. Однако некоторые исследователи считают ее вполне правдоподобной.

В 1999 году в Гамбурге якобы были обнаружены ящики со старыми нацистскими документами, в которых содержались описания довольно странных экспериментов (странных даже для нацистских врачей), являющихся своего рода гибридом науки и оккультизма.

Вся их концепция была основана на идее, что наши тела умирают только потому, что наш мозг посылает им "сигнал" об этом. Считалось, что мозг полностью контролирует все биологические процессы, включая смерть, и что он ставит нас на своего рода "счетчик", который отсчитывает время до нашей кончины.

Идея экспериментов заключалась в том, что если бы можно было каким-то образом удалить этот "счетчик", то человеческое тело продолжало бы функционировать бесконечно, старея очень медленно, и даже такое старение можно было остановить.

В документах этот "счетчик" назывался "универсальным выключателем для уничтожения", который сообщает телу о начале разрушения в определенном возрасте и, в конечном итоге, о смерти, поэтому цель экспериментов состояла в том, чтобы вручную выключить этот "выключатель для уничтожения".

Согласно этой теории, если сделать это, то старение и деградация биологических процессов тела остановятся и фактически это сделает человека бессмертным.

Опять же, согласно этим шокирующим документам, в 1942 году немецкие ученые приступили к серьезным исследованиям этого вопроса, выбрав для экспериментов место за пределами Германии, которым в конечном итоге стал их союзник – Япония. Там нацистская исследовательская группа выбрала себе подходящее место, которым стал детский приют неподалеку от Хиросимы.

Для членов этой группы дети считались идеальными испытуемыми, потому что считалось, что их "выключатель" еще не был активирован, и его механизм можно было бы лучше изучить.

Исследование, по-видимому, началось с анализа мозга взрослых и детей, чтобы сравнить их и попытаться найти неуловимый универсальный выключатель, который они искали. В конечном итоге было заявлено, что они нашли его в мозжечке – части мозга, которая отвечает координацию движений, а также участвует в накопление опыта, памяти и мышления.

После этого немецкие ученые начали серию операций на детях, пытаясь удалить часть мозжечка, которая, по их мнению, содержала "выключатель". В первую очередь это привело к смерти нескольких подопытных, тела которых были бесцеремонно брошены в неглубокие могилы в лесу. Поскольку это были сироты, считалось, что по ним никто не будет скучать и их исчезновение никто не заметит.

Дальше было проведено еще несколько операций, после чего было заявлено, что один из экспериментов оказался успешным – хирурги нашли и успешно удалили "выключатель" из мозжечка одной девочки.

Вскоре после этого она впала в кому, но затем чудесным образом "воскресла", и единственным побочным эффектом этого процесса было то, что она потеряла способность потеть. Потом оказалось, что девочка каждый вечер впадала в кому, во время которой все ее телесные функции прекращались, а сердце останавливалось, но наутро она каждый раз "возвращалась к жизни".

Нацисты посчитали это странным и тревожным, однако по их мнению операция прошла успешно и процесс был полностью контролируемым.

Исследовательская группа продолжила свои операции в приюте, добившись большего успеха с последующими субъектами, но также было много неудач, когда дети были непреднамеренно подвергнуты лоботомии, получили необратимые травмы или были убиты во время процедур.

Воодушевленные успешными случаями, нацисты начали обдумывать как теперь провести то же самое на взрослых людях. В конце концов они взяли для этой цели нескольких воспитателей приюта и прооперировали их.

Тем временем дети, успешно прошедшие удаление "выключателя" начали вести себя еще более странно. Одна запись в журнале одного из ученых якобы так описывает это:

"Сначала они казались нормальными, как и все остальные дети, играли, аплодировали, учились нормально, но когда их стали разлучать с другими, они кажутся отстраненными. Они небрежно ходят вокруг, с пустой улыбкой на лице, их глаза смотрят прямо на вас.

Если к ним приблизиться сзади, их головы кружатся с нечестивой скоростью, и на мгновение вы почти можете увидеть выражение на их лицах настолько мерзкое, что вам хочется съежиться. Но потом понимаешь, что они просто снова образуют свою мечтательную улыбку.

Другое дело, что они следят за нами, но только тогда, когда мы одни. Закончив писать на пишущей машинке и направляясь в свою комнату, меня часто пугает один из детей, стоящий в нескольких метрах от темного коридора и смотрящий на меня. Когда я ухожу в свою комнату, она идет за мной, я закрываю дверь, ставлю за нее стул, и лишь потом спокойно засыпаю.

Поговорив с ними, я заметил, что они кажутся более мечтательными, забывчивыми и несколько пустыми, как будто эксперименты стерли и их воспоминания. Но это не невинная мечтательность, а нечто более зловещее. Они смотрят на вас широко раскрытыми глазами и задают вопросы, о которых вы никогда не думали, что они узнают. Один спросил: "Когда твоя бабушка умерла, она действительно оставила тебе позолоченные часы?" Это может показаться безумием, но мой честный ответ был… "Да".

Видимо, когда Германия проиграла войну, эти эксперименты были остановлены, а приют заброшен. Предание обо всем этом гласит, что детей оставили на произвол судьбы, и что, поскольку они стали бессмертными, они так никогда и не постарели и никогда не умерли, регулярно появляясь в заброшенном приюте для сирот, заросшем травой.

История эта превратилась в своего рода городскую легенду в этом районе и говорится, что если кто-то собирается пойти туда и увидеть этих детей, их попросят сыграть в японскую детскую игру и если вы проиграете, вас убьют, унесут в лес и закопают. Одновременно рассказывается история о людях, которые решились пойти в этот приют и назад не вернулись.

Безусловно, это жутко, и возникает вопрос, какая правда во всем этом. Все это скорее похоже на городскую легенду или крипипасту (страшилку), но какая часть истории реально выдумана, а какая основана на реальных событиях?

Нацисты и в самом деле проводили очень много странных экспериментов, многие из которых до сих пор остаются неизвестными из-за уничтожения врачебных архивов.