 

Ученые исследуют кровь жителей Уханя в поисках источника COVID-19

13.10.2021, 8:24, Разное
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Ученые из Китая намерены исследовать кровь жителей Уханя. Они не теряют надежды найти источник COVID-19.
В научной работе будут задействованы десятки тысяч образцов из банка крови, находящегося в Ухани. Считается, что именно в этом городе начался распространяться коронавирус. Две сотни образцов крови в феврале нынешнего года определили специалисты ВОЗ. Забор некоторых из них производился в последние месяцы 2019 года. Не исключается, что в биоматериалах содержатся антитела к COVID-19. Предположительная дата первого заражения – 8 декабря 2019 года, но исследователи придерживаются мнения, что инфекция начала распространяться в октябре-ноябре.

Все это время образцы хранились в Уханьском центре крови. Китайские власти заявили, что в течение двух лет их нельзя анализировать, поскольку они могут понадобиться в суде в качестве доказательной базы в делах, связанных с донорством. Сейчас завершается подготовка к масштабному исследованию.

Ученые уверены, что найдут в образцах важные данные. Они призывают власти КНР разрешить привлечь к научной работе квалифицированных наблюдателей. Не обойдется и без сложностей, которые заключаются в подлинности и репрезентативности. Обычно донорами становятся здоровые люди, у них болезнь могла протекать без явных симптомов, пишет портал «Политэксперт».



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