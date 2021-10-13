 

Нехватка микрочипов может сказаться на объеме производства iPhone 13

13.10.2021, 8:24, Разное
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Компания Apple решила сократить производство iPhone. Отмечается, что такая ситуация наблюдается из-за нехватки чипов.
Купертиновцы намерены сократить производственные цели относительно выпуска iPhone 13 на 2021 год. Снижение показателя составил 10 миллионов единиц. Ожидалось, что компания Apple в последние три месяца соберет 90 миллионов новых моделей, но теперь пояснила партнером, что общий объем снизится.

С проблемой дефицита чипов столкнулись многие производители электроники. В частности, компания Sony намерена заключить соглашение с крупным поставщиком микросхем из Тайваня TSMC. Предметом договора выступит строительство совместного предприятия в Японии. В проект планируется вложить 800 миллиардов иен. Половину этой суммы должны покрыть власти страны.

Южнокорейская компания Samsung отменила официальную презентацию смартфона Galaxy S21 FE, которая планировалась на середину октября. Согласно неподтвержденной информации, выпуск устройства производителю пришлось отложить по причине нехватки чипов, пишет портал «Политэксперт».



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