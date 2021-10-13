 

Инопланетяне могут спровоцировать Третью мировую войну, заявил бывший военный из США

13.10.2021, 8:25, Разное
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Четыре бывших начальника ВВС США утверждают, что НЛО вывели из строя системы ядерного оружия и даже пытались запустить ракеты.

Бывшее высшее руководство вооруженных сил США утверждает, что инопланетяне вмешались в системы управления ядерным оружием и мир оказался близок к началу Третьей мировой войны.

Они утверждают, что НЛО вывели из строя системы управления вооружением на ядерных базах и даже начали активировать ракеты, запустив последовательности запусков.

Инопланетяне могут спровоцировать Третью мировую войну24 марта 1967 года бывший офицер ВВС Роберт Салас был дежурным командиром подземного пункта управления запуском, относящегося к военно-воздушной базе Мальмстрем (Монтана). Он утверждает, что все десять межконтинентальных баллистических ракет вывели из строя инопланетяне.

Салас утверждает, что аналогичный инцидент произошел всего за восемь дней до этого, 16 марта 1967 года, на другом объекте управления запуском ракет.

Эти инциденты заставили военных лидеров опасаться возможного нападения инопланетян на противника с целью развязывания Третьей мировой войны.

Теперь четыре бывших капитана ВВС США намерены рассказать об этих случаях вмешательства НЛО и обнародовать засекреченные правительственные документы. Они это сделают в надежде заставить Конгресс США провести расследование касательно вмешательства НЛО.



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