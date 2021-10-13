 

В Украине за сутки скончалось наибольшее за полгода число пациентов с COVID-19

13.10.2021, 8:05, Новости дня
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“12 октября 2021 года в Украине зафиксировано 16 309 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1588, медработников – 288). […] Также за минувшие сутки госпитализирован 4901 человек, летальных случаев – 471, выздоровели – 6462 человека”, – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 11 996 случаев COVID-19 и скончались 352 пациента. Последний раз больше смертей в Украине фиксировали 6 апреля – 481. Рекордный прирост инфицированных был 4 апреля – 20 341.

За последние 24 часа в стране сделали 118 762 теста на коронавирус, из них методом ПЦР – 56 174.

По данным Минздрава, больше всего новых инфицированных выявили во вторник в Харьковской (1526), Одесской (1525) и Днепропетровской (1344) областях.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 578 394 случая коронавирусной инфекции, скончались 59 523 пациента с COVID-19, выздоровел 2 304 361 человек.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1969999176496511

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по прогнозам министра здравоохранения Виктора Ляшко, ожидается в зимний период.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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